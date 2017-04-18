Навител Навигатор 9.8 для iPhone и iPad предлагает три альтернативных маршрута

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске обновленной версии Навител Навигатора для устройств на базе операционной системы iOS. Главными новшествами апдейта для iPhone и iPad стали выбор из трех альтернативных маршрутов и обновленные карты.





Навител Навигатор 9.8 прокладывает три альтернативных маршрута, отображая для каждого расстояние и время в пути. При соединении с Интернетом время рассчитывается с учетом текущей загруженности дорог.

Также для iPhone и iPad стали доступны карты релиза Q1 2017. На картах обновлены базы адресов и камер видеофиксации, информация о дорожно-транспортной инфраструктуре, добавлены новые POI. Кроме того, в новой версии Навигатора заявлено ускоренное построение маршрута с пробками.

Навител Навигатор 9.8 для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store (через 7 дней потребуется приобрести лицензионный ключ для доступа к премиум-версии, если его еще нет).