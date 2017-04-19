Instagram для Android получил офлайн-режим

На конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско компания Facebook рассказала о подготовке для Instagram офлайн-режима — возможности доступа к большинству функций приложения без подключения к сети.


На данный момент часть функциональности офлайн-режима появилась в приложении для Android. Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS.

По задумке разработчиков, в офлайн-режиме пользователи смогут просматривать контент, ранее загруженный в ленту Instagram, оставлять комментарии и расставлять "лайки", сохранять посты и исключать аккаунты из подписок. Все эти действия станут актуальными, как только соединение с сетью восстановится. Кроме того, будут видны ранее посещенные профили, старая версия вкладки «Интересное» (Explore) и собственный профиль.

Приложение Instagram для iOS и Android можно бесплатно загрузить из App Store и Google Play.

Источник
TechCrunch
Теги
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