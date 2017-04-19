Компания Microsoft представила превью менеджера задач To-Do. Он позиционируется как будущая замена популярному сервису Wunderlist, купленному Microsoft в 2015 году.





По словам Microsoft, To-Do представляет собой простой, но удобный список дел. Он предусматривает интеграцию с Office 365, доступен бесплатно для Windows 10, смартфонов на Android, iPhone и через веб-интерфейс. В будущем планируются версии для Mac, iPad и планшетов на Android.





Приложение содержит настраиваемые темы, заметки, напоминания, даты выполнения, интеллектуальную функцию "Предложения" и поддерживает синхронизацию данных на различных устройствах.





Можно устанавливать повторяющиеся сроки для регулярных задач, создавать списки разных цветов, и так далее. Функция "Предложения" позволяет выделить самые важные текущие задачи и не забыть про свои рутину.



