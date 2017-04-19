Microsoft представила превью менеджера задач To-Do

Компания Microsoft представила превью менеджера задач To-Do. Он позиционируется как будущая замена популярному сервису Wunderlist, купленному Microsoft в 2015 году.


По словам Microsoft, To-Do представляет собой простой, но удобный список дел. Он предусматривает интеграцию с Office 365, доступен бесплатно для Windows 10, смартфонов на Android, iPhone и через веб-интерфейс. В будущем планируются версии для Mac, iPad и планшетов на Android.


Приложение содержит настраиваемые темы, заметки, напоминания, даты выполнения, интеллектуальную функцию "Предложения" и поддерживает синхронизацию данных на различных устройствах.


Можно устанавливать повторяющиеся сроки для регулярных задач, создавать списки разных цветов, и так далее. Функция "Предложения" позволяет выделить самые важные текущие задачи и не забыть про свои рутину.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft менеджер задач wunderlist To-Do

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft выпускает комплект Windows Mixed Reality от Acer

2 марта

Microsoft выпускает собственный Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

30 марта

Microsoft выпустила бесплатную коллекцию классических пасьянсов для iOS и Android

24 ноября 2016

Microsoft покупает создателя Wunderlist

2 июня 2015

Главные новинки ноября 2016 года: ноутбуки и планшеты

1 декабря 2016

Обновление Windows 10 Creators Update стало доступно для загрузки

6 апреля
Из рубрикиПриложения
Microsoft призналась в готовящемся убийстве Wunderlist
Телевизоры Sony BRAVIA начали обновляться до Android 6.0 Marshmallow
Wileyfox начал обновлять смартфоны до Android 7.1.1 Nougat без Cyanogen

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 44
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39