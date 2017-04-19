Wileyfox начал обновлять смартфоны до Android 7.1.1 Nougat без Cyanogen

Бренд Wileyfox, созданный при активном содействии Fly, сообщил о начале распространения обновления прошивки на базе Android 7.1.1 Nougat без Cyanogen OS для смартфонов Wileyfox Swift 2, Swift 2 Plus, Swift 2 X, а также Wileyfox Swift первого поколения.


Напомним, компания Cyanogen прекратила с 31 декабря 2016 года поддержку коммерческой операционной системы Cyanogen OS. Поскольку все смартфоны Wileyfox работали именно на ней, пользователи не могли не встревожиться, но Wileyfox пообещал выпустить обновления до свежей версии ОС Android 7 Nougat уже без Cyanogen OS. Теперь он сдержал свое обещание.

Как отмечают разработчики, ПО переписано с нуля и "максимально" сохранило инструменты для настройки возможностей и внешнего вида оболочки. Кроме тото, основе прошивки лежит свежая Android 7.1.1 Nougat со всеми патчами безопасности Google.

Источник
Wileyfox
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смартфон ANDROID Россия Wileyfox Cyanogen Android Nougat Wileyfox Swift 2 Wileyfox Swift 2 Plus Wileyfox Swift 2 X

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