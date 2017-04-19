Яндекс.Навигатор научился прокладывать маршруты для парковки

Команда сервиса Яндекс.Навигатор запустила новую полезную функцию. В мобильном приложении заработала возможность прокладки специального "парковочного" маршрута — на подъезде к точке назначения приложение предложит маршрут, позволяющий быстро осмотреть парковочные места вокруг.

На данный момент функция полноценно работает в Москве и Санкт-Петербурге, в версии для Android. По словам разработчиков, в приложении для iOS она тоже скоро появится. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, парковочные маршруты можно строить еще в восьми городах в тестовом режиме — Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Минске, Стамбуле и Анкаре.

Парковочный маршрут строится на основе карты парковок, данные получаются от партнеров, из открытых источников, силами картографов Яндекса и с помощью панорам улиц. Пользователи тоже могут делиться информацией, добавляя на Народную карту стоянки, расположенные на специально выделенных территориях.

Яндекс.Навигатор для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.