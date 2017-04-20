Firefox 53 приносит новый графический движок и упрощенные темы

Организация Mozilla выпустила новую версию своего десктопного браузера — Firefox 53. Как отмечают разработчики, данный релиз приносит первые заметные новшества из Project Quantum.





В рамках Project Quantum, в том числе, ведется создание следующего графического движка. Функция Quantum Compositor призвана ускорить отрисовку и предотвратить "вылетание" браузера. Quantum Compositor выносит в отдельный процесс обработку графики, используя возможности видеокарты, без использования центрального процессора. За счет использования отдельного от остального браузера процесса, сбои при обработке графики больше не заставляют весь браузер вылетать. На самом деле, это даже не "вырубит" вкладку.

На данный момент Quantum Compositor работает на компьютерах с графикой Intel, AMD или NVIDIA под управлением Windows 7 и более свежих версиях Windows. Что касается Mac, то Mozilla клянется, что для этой платформы она уже обеспечила настолько стабильную графику, что отдельный процесс для этого не требуется.

Firefox 53 стал первый версией браузера, больше не поддерживающей Windows XP, Windows Vista и 32-битные Mac OS X, а также Linux с процессорами Intel Pentium 4 или AMD Opteron и более ранними чипами.





Еще одна заметная для простых пользователей "фишка" Firefox 53 — две новые темы оформления, темная компактная Compact Dark и светлая компактная Compact Light с пониженным количеством элементов интерфейса, в дополнение к стандартной, а также переработанный интерфейс для уведомлений по подтверждения предоставления сайтам дополнительных полномочий, вроде определения местоположения, доступа к микрофону, камере и так далее.

И это только самые заметные изменения в Firefox 53. Новая версия Firefox для Windows, Mac и Linux доступна на официальном сайте проекта.