Google встроит собственный блокировщик рекламы в Chrome

Компания Google собирается встроить собственный блокировщик рекламы в браузер Chrome, как для десктопов, так и для мобильных устройств. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, знакомые с планами Google.


Сама по себе идея блокировщиков далеко не нова, сама Google исправно платит Adblock Plus в рамках программы "приемлемой рекламы" (Acceptable Ads). Тем не менее, Google, живущая с рекламы, решила создать собственный блокировщик. По данным источника, целью решения Google станут разнообразные всплывающие окна, автоматически запускаемая реклама со звуком, блокирующие страницы таймеры с обратным отсчетом, и тому подобное безобразие.

Это позволит пользоваться Chrome без подключения сторонних расширений, не погибая под грузом назойливой рекламы, поскольку самые раздражающие виды уже будут отключены.

По мнению Wall Street Journal, этом и есть задумка Google — удержать пользователей от устанавливать расширений, блокирующих вообще всю рекламу, или перехода на другой браузер.

Источник
Wall Street Journal
Теги
Google браузер Chrome реклама

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