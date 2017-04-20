Google упростил использование сканера PhotoScan для старых фото

Компания Google выпустила обновление приложения PhotoScan для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.



Напомним, PhotoScan призван помочь оцифровать старые напечатанные снимки и обработать их для повышения качества. PhotoScan сканирует фотографии с помощью камеры, при этом фото избавятся от ненужных бликов, откадрируются и повернутся в автоматическом режиме на основе распознавания углов.


В обновлении пользователю дали возможность отключить функцию удаление бликов для тех случаев, где свет и так оптимален. В результате, фото можно сделать в один шаг, это удобно при сканировании документов и фотографий в условиях, где нет бликов. Также появилась возможность делиться снимками прямо из приложения, повышена производительность, а у Android-версии — реализовано сканирование в более высоком разрешении на поддерживаемых устройствах высокого класса, таких как Pixel.

Обновление начало распространяться среди пользователей приложения. Google PhotoScan для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS фото сканер

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