Apple разрешила показывать Live Photos на сайтах

Компания Apple представила для сторонних разработчиков новый API LivePhotosKit на базе JavaScript. Он открывает возможность показывать и просматривать живые фото Live Photos не только на устройствах с iOS и macOS, но и на веб-сайтах.





Этот инструментарий позволяет встраивать Live Photos на сайт простым методом. Если, конечно, конвертация их в GIF и публикация в виде анимации вас больше не устраивает.

Live Photos представляют собой "оживленный" фотоснимок за счет снятых до и после спуска затвора нескольких секунд с движением и звуком. Apple впервые представила Live Photos в 2015 году с запуском iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Сейчас их можно создавать iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus, а просматривать — на гаджетах с iOS 9, OS X El Capitan, watchOS 2 и выше.