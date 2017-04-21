Microsoft вскоре представит конкурентов хромбукам

Как ожидается, компания Microsoft представит на мероприятии 2 мая версию операционной системы Windows 10 Cloud, призванную составить конкуренцию Chrome OS от Google для недорогих устройств. Теперь профильный ресурс Windows Central опубликовал выдержку из внутреннего документа Microsoft, уточняющего минимальные аппаратные требования для Windows 10 Cloud.


Устройства на основе этой ОС должны будут обеспечить более 10 часов автономной работы, то есть полный учебный день для школьника или студента. Другие требования включают четырехъядерный процессор (Celeron или лучше), 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ на накопителе eMMC или SSD, 64 ГБ для 64-битной версии, аккумулятор более 40 Вт-ч, опциональный сенсорный ввод пальцами и стилусом.

Документация подтверждает, что Microsoft, действительно, готовит к выпуску Windows 10 Cloud и нацелена на сегмент недорогих устройств для нужд образования.

Источник
Windows Central
Теги
ноутбук Microsoft Windows 10 хромбук Windows 10 Cloud

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft готовит два крупных обновления Windows 10 в 2017 году

5 августа 2016

Microsoft начала распространять Windows 10 Anniversary Update

2 августа 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016

Microsoft "сломала" миллионы веб-камер обновлением Windows 10 Anniversary Update

22 августа 2016

Samsung рассекретила хромбук-перевертыш Chromebook Pro со стилусом

17 октября 2016

Возможность бесплатного обновления до Windows 10 истекает сегодня

29 июля 2016
Из рубрикиПриложения
WhatsApp научил Siri зачитывать сообщения
Ноутбуки на базе ARM и Windows 10 появятся к концу года
Главное за неделю: Xiaomi Mi 6 официально, iPhone 8 похож на iPhone 4 и перезапуск Земли от Google

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 48
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 40