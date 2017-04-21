Microsoft вскоре представит конкурентов хромбукам

Как ожидается, компания Microsoft представит на мероприятии 2 мая версию операционной системы Windows 10 Cloud, призванную составить конкуренцию Chrome OS от Google для недорогих устройств. Теперь профильный ресурс Windows Central опубликовал выдержку из внутреннего документа Microsoft, уточняющего минимальные аппаратные требования для Windows 10 Cloud.





Устройства на основе этой ОС должны будут обеспечить более 10 часов автономной работы, то есть полный учебный день для школьника или студента. Другие требования включают четырехъядерный процессор (Celeron или лучше), 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ на накопителе eMMC или SSD, 64 ГБ для 64-битной версии, аккумулятор более 40 Вт-ч, опциональный сенсорный ввод пальцами и стилусом.

Документация подтверждает, что Microsoft, действительно, готовит к выпуску Windows 10 Cloud и нацелена на сегмент недорогих устройств для нужд образования.