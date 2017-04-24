ICQ начала работать с сервисом автоматизации IFTTT

Разработчики мессенджера ICQ запустили новую полезную возможность для пользователей. Теперь в ICQ появилась интеграция с платформой автоматизации IFTTT.


В результате, пользователи смогут упростить публикацию контента в лайвчаты и каналы одновременно с другими социальными сетями и приложениями, синхронизировав сервисы между собой.

На данный момент доступны 11 шаблонов подключения — для Instagram, Facebook, Twitter, Medium, Tumblr и так далее. Кроме того, пользователи могут создавать собственные шаблоны, поскольку IFTTT интегрирует между собой порядка 400 приложений.

Чтобы настроить экспорт постов в ICQ, владельцу чата или канала необходимо авторизоваться на сайте IFTTT, выбрать интересующий шаблон, а также указать чат, в который будут автоматически транслироваться посты.

Источник
ICQ
Теги
мессенджер Mail.Ru ICQ IFTTT

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