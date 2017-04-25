В Google Фото появилась поддержка AirPlay

Компания Google выпустила обновление мобильного приложения Google Фото (Google Photos) для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Главной новшеством стала возможность передавать фото и видео на экран телевизора через AirPlay.





Точнее, контент передается со смартфона или планшета беспроводным методом на телеприставку Apple TV, а с нее уже на телевизор. Учитывая, что сервис и приложения Google Фото вышли в мае 2015 года, внедрение такой очевидной функции заняло у Google довольно много времени. Теперь пользователи могут стримить контент из библиотек Google Фото на телевизор, независимо от того, пользуются ли они Chromecast или Apple TV.

Приложение Google Фото для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.