Sony Xperia XZ и Xperia X Performance начали обновляться до Android 7.1.1 Nougat

Компания Sony Mobile начла распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.1.1 Nougat для смартфонов Sony Xperia XZ и Xperia X Performance. Об этом сообщил профильный ресурс XperiaBlog.


Прошивка под номером 41.2.A.2.199 распространяется "по воздуху" и включает ряд обычных для Android 7.1 новшеств, включая ярлыки для отдельных функций приложений.

Отметим, что до Android 7.0 Nougat смартфоны Sony Xperia X Performance и Xperia XZ обновились еще в ноябре 2016 года, среди первых моделей получивших Nougat в свое распоряжение.

Источник
XperiaBlog
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смартфон ANDROID SONY Android 7.0 Nougat Sony Xperia X Performance Sony Xperia XZ Android 7.1.1 Nougat

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