Microsoft начала распространять Windows 10 Creators Update для смартфонов
Как и было обещано, компания Microsoft начала распространять обновление Windows 10 Mobile Creators Update для поддерживаемых смартфонов. Об это сообщила Дона Саркар (Dona Sarkar), глава программы Windows Insider в Microsoft.
В отличие от десктопного Windows 10 Creators Update, обновление для смартфонов, на самом деле, не приносит каких-либо ощутимых новых возможностей для творчества, а сосредоточено, главным образом, на внутренних улучшениях и исправлениях, которые делают использование ОС более гладким и беспроблемным.
Апдейт распространяется постадийно и его реальное наличие зависит от производителя, региона, оператора и других факторов. Обновление совместимо только с тринадцатью моделями:
- HP Elite x3
- Microsoft Lumia 550
- Microsoft Lumia 640
- Microsoft Lumia 640 XL
- Microsoft Lumia 650
- Microsoft Lumia 950
- Microsoft Lumia 950 XL
- Alcatel Idol 4s
- Alcatel OneTouch Fierce XL
- SoftBank 503LV
- VAIO Phone Biz
- MouseComputer MADOSMA Q601
- Trinity NuAns NEO
ИсточникDona Sarkar