Microsoft начала распространять Windows 10 Creators Update для смартфонов

Как и было обещано, компания Microsoft начала распространять обновление Windows 10 Mobile Creators Update для поддерживаемых смартфонов. Об это сообщила Дона Саркар (Dona Sarkar), глава программы Windows Insider в Microsoft.


В отличие от десктопного Windows 10 Creators Update, обновление для смартфонов, на самом деле, не приносит каких-либо ощутимых новых возможностей для творчества, а сосредоточено, главным образом, на внутренних улучшениях и исправлениях, которые делают использование ОС более гладким и беспроблемным.

Апдейт распространяется постадийно и его реальное наличие зависит от производителя, региона, оператора и других факторов. Обновление совместимо только с тринадцатью моделями:

  • HP Elite x3
  • Microsoft Lumia 550
  • Microsoft Lumia 640
  • Microsoft Lumia 640 XL
  • Microsoft Lumia 650
  • Microsoft Lumia 950
  • Microsoft Lumia 950 XL
  • Alcatel Idol 4s
  • Alcatel OneTouch Fierce XL
  • SoftBank 503LV
  • VAIO Phone Biz
  • MouseComputer MADOSMA Q601
  • Trinity NuAns NEO
Источник
Dona Sarkar
Теги
смартфон Microsoft Windows 10 Windows 10 Mobile Windows 10 Creators Update

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