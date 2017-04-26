Microsoft начала распространять Windows 10 Creators Update для смартфонов

Как и было обещано, компания Microsoft начала распространять обновление Windows 10 Mobile Creators Update для поддерживаемых смартфонов. Об это сообщила Дона Саркар (Dona Sarkar), глава программы Windows Insider в Microsoft.





В отличие от десктопного Windows 10 Creators Update, обновление для смартфонов, на самом деле, не приносит каких-либо ощутимых новых возможностей для творчества, а сосредоточено, главным образом, на внутренних улучшениях и исправлениях, которые делают использование ОС более гладким и беспроблемным.

Апдейт распространяется постадийно и его реальное наличие зависит от производителя, региона, оператора и других факторов. Обновление совместимо только с тринадцатью моделями:

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640

Microsoft Lumia 640 XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950

Microsoft Lumia 950 XL

Alcatel Idol 4s

Alcatel OneTouch Fierce XL

SoftBank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns NEO