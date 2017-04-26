Uber начал показывать рейтинг пользователей

Разработчики сервиса Uber обновили систему рейтигов в мобильном приложении. Теперь в приложении Uber пользователи могут сразу увидеть свой рейтинг. Он будет отображаться при нажатии на кнопку «Меню» под фотографией и именем.


По словам разработчиков, многие пассажиры забывают, что не только они ставят оценки водителям, но и водители им. В результате, они частенько едят в автомобиле, хлопают дверью или пытаются набиться большой компанией. А все эти параметры влияют на их рейтинг.

Рейтинг пользователя представляет собой среднее значение оценок, полученных от водителей за все совершенные поездки. Максимально возможный пользовательский рейтинг составляет 5 звезд.

Приложение Uber для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Uber
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Uber

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