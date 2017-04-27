Редизайн Apple Music выдвинет видео на передний план
Компания Apple представит большое обновление дизайна Apple Music одновременно со следующей версией iOS на грядущей конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Об этом сообщило издание Bloomberg.
Новая версия приложений Apple Music будет лучше подходить на просмотр видео, а именно этот формат Apple собирается продвигать. По словам Bloomberg, компания планирует запустить до 10 оригинальных шоу и программ до конца 2017 года. О некоторых из них уже известно — это Planet of the Apps, Carpool Karaoke и документальные шоу о лейблах Bad Boy Records и Cash Money Records.
На WWDC 2017 исполнится год с последнего большого редизайна Apple Music. Сейчас сервис акцентирован на упрощении поиска и открытии для пользователей новой музыки.