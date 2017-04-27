Facebook запускает Messenger Lite в сотне с лишним стран

В октябре прошлого года Facebook запустил облегченную версию Messenger в пяти странах, а теперь Дэвид Маркус (David Marcus), глава направления Messenger в Facebook, объявил о доступности Messenger Lite еще в 150 странах, включая Германию, Колумбию, Италию, Вьетнам, Алжир, Марокко, Нигерию, Перу, Турцию, Японию, Тайвань и Нидерланды.





Ресурс TechCrunch дотошно отмечает, что на самом деле добавилось не 150 стран, а только 132. Впрочем, это не так уж и важно.

Напомним, "похудевший" Messenger Lite разработан для старых смартфонов с небольшим по современным меркам объемом памяти, малопроизводительными процессорами и, зачастую, низкой скоростью подключения. Ориентировочно речь идет о моделях 2009 - 2011 годов выпуска. Облегченная версия несколько менее функциональна, чем "полноценный" Messenger. Но он поддерживает отправку и получение сообщений, фото, стикеров и ссылок.

Приложение Facebook Messenger Lite для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.