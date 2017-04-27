Выпущен универсальный Яндекс.Браузер для iPhone и iPad

Команда разработчиков Яндекса сообщила о запуске обновленного Яндекс.Браузера для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Главным новшеством стало объединение версий браузера для iPhone и iPad в одну универсальную сборку.


Как объяснили разработчики, исторически Яндекс.Браузер для операционной системы iOS разделен на две разные сборки: для iPhone и для iPad. Это позволяло обновлять браузер для разных устройств независимо друг от друга.


Однако, что удобно для разработчиков, то не всегда удобно для пользователей. Две версии запутывают и можно было установить смартфонную версию на планшет. Теперь это исправлено, сборка для iPhone обновлена до универсальной. Она подходит и для смартфонов, и для планшетов.

Разработчики рекомендуют использовать именно эту версию. Поддержка Яндекс.Браузера для iPad планируется еще какое-то время, но в конце концов останется только одна универсальная версия.

Обновленный Яндекс.Браузер для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Яндекс.Браузер
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