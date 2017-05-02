Microsoft представила Windows 10 S

Как и ожидалось, компания Microsoft представила сегодня на пресс-мероприятии в Нью-Йорке новую версию операционной системы — Windows 10 S. Ранее она была известна по слухам под названием Windows 10 Cloud. Данная версия ОС предназначена для образовательных нужд и конкуренции с Chrome OS от Google.



Windows 10 S имеет ограниченную функциональность и поддержку приложений, компромис ради простоты и производительности, а также возможности запуска на устройствах начального уровня. Приложения могут запускаться только из онлайн-магазина Windows Store. В отличие от неудачной Windows RT, приложения останутся полноценными приложениями Win32, они просто будут доступны только через Windows Store.


По словам разработчиков, учителя и студенты смогут не беспокоиться об уязвимостях, что было свойственно практически всем "старым" Windows-приложениям, поскольку приложения из магазина будут запускаться в относительно безопасном контейнере.


Также Windows 10 S включает инструменты для учителей для управления классными ПК, например, возможность легко установить ОС с помощью USB-накопителя.

Операционная система Windows 10 S станет доступна летом 2017 года. ПК с Windows 10 на борту также появятся летом по цене от $189 от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung и Toshiba.

Источник
Microsoft
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