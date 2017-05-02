Ноутбуки с Windows 10 S можно будет обновить до Windows 10 Pro за $50

Как мы уже писали, Microsoft представила свежую ОС Windows 10 S для образовательного рынка. Летом ожидается выход выход недорогих ноутбуков с Windows 10 S на борту от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung и Toshiba. Их стоимость стартует от 189 долларов США.


Как пояснила Microsoft во время презентации, устройства на базе Windows 10 S можно будет обновить до Windows 10 Pro за $50. После того, как устройство перейдет на Windows 10 Pro, откатить его обратно на Windows 10 S будет нельзя.

Фирменный ноутбук Surface Laptop от Microsoft учителя, школьная администрация и студенты смогут обновить до Windows 10 Pro бесплатно, но только до конца 2017 года. Судя по всему, опции для апгрейда до Windows 10 Home не предусмотрено.

Источник
The Verge
Теги
ноутбук Microsoft WINDOWS Windows 10 S

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