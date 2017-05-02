Ноутбуки с Windows 10 S можно будет обновить до Windows 10 Pro за $50

Как мы уже писали, Microsoft представила свежую ОС Windows 10 S для образовательного рынка. Летом ожидается выход выход недорогих ноутбуков с Windows 10 S на борту от таких производителей, как Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung и Toshiba. Их стоимость стартует от 189 долларов США.





Как пояснила Microsoft во время презентации, устройства на базе Windows 10 S можно будет обновить до Windows 10 Pro за $50. После того, как устройство перейдет на Windows 10 Pro, откатить его обратно на Windows 10 S будет нельзя.

Фирменный ноутбук Surface Laptop от Microsoft учителя, школьная администрация и студенты смогут обновить до Windows 10 Pro бесплатно, но только до конца 2017 года. Судя по всему, опции для апгрейда до Windows 10 Home не предусмотрено.