Google Chrome автоматически станет 64-битным на Windows

Компания Google выпустила стабильную сборку десктопного браузера Chrome под номером 58 для Windows, Mac и Linux. Среди прочих изменений, разработчики предупреждают, что браузер автоматически перейдет на с 32-битной версии на 64-битную в 64-битных системах с Windows и более 4 ГБ оперативной памяти.

Оповещения до и после
Оповещения до и после

Переход на 64-битную версию произойдет в процессе обновления до Chrome 58. При этом 32-битный Chrome все еще будет доступен на странице загрузки браузера.

Одновременно вышла бета-версия Chrome 59. В ней у пользователей macOS изменятся оповещения. Теперь извещения интегрированы с родной системой оповещений macOS. Кроме того, появится поддержка анимированных PNG.

Источник
Google
Теги
Google WINDOWS браузер LINUX GOOGLE CHROME Chrome MACOS

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