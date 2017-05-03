Huawei Honor 6X начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Huawei начала распространять обновление прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Honor 6X. Вместе с ней смартфон обзаведется новой версией фирменной оболочки EMUI 5.0.


В дополнение к стандартным возможностям Android 7.0 Nougat, оболочка EMUI 5.0 приносит обновленный менеджер задач, возможность использовать два пользовательских аккаунта в приложениях и некоторые другие.

Напомним, Honor 6X представляет собой недорогой смартфон с двойной камерой. Изначально он работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. В России он стал доступен в январе 2017 года по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей.

Источник
SlashGear
Теги
ANDROID Huawei Android 7.0 Nougat Huawei Honor 6X

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