Windows 10 S не позволит менять браузер по умолчанию или переключиться на поиск Google

Как мы уже писали, вчера на пресс-мероприятии в Нью-Йорке компания Microsoft представила операционную систему Windows 10 S. Теперь стали известны дополнительные ограничения в ней.


Как сообщается в секции вопросов и ответов по Windows 10 S в разделе поддержки на сайте Microsoft, пользователи не смогут изменять браузер по-умолчанию. В Windows 10 S таким браузером является Microsoft Edge. Пользователь может скачать из онлайн-магазина Windows Store какой-нибудь другой браузер и пользоваться им, но для выполнения различных действий, например, открытия файлов с расширением .htm, ОС все равно задействует Edge. Кроме того, пользователь не сможет сменить поисковую систему по умолчанию, например, переключиться с Bing на Google.

Напомним, ранее Windows 10 S была известна по слухам под названием Windows 10 Cloud. Данная версия ОС предназначена для образовательных нужд и конкуренции с Chrome OS от Google.

Windows 10 S имеет ограниченную функциональность и поддержку приложений, компромис ради простоты и производительности, а также возможности запуска на устройствах начального уровня. Приложения могут запускаться только из онлайн-магазина Windows Store. В отличие от неудачной Windows RT, приложения останутся полноценными приложениями Win32, они просто будут доступны только через Windows Store.

Источник
Microsoft
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