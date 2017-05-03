Samsung Galaxy A5 2016 начал получать Android 7.0 Nougat в России

Смартфон Samsung Galaxy A5 2016 начал обновляться до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat в России. Изначально об этом сообщил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, подкрепив заявление скриншотами.


Кроме того, в сети появилось видео, показывающее работу новой ОС на устройстве. Как и ожидалось, интерфейс вполне совпадает с тем, что используется на обновленных Galaxy S7 и других флагманских устройствах.


Прошивка под номером A510FXXU4CQDK доступна "по-воздуху", проверить ее наличие можно в настройках в разделе об устройстве в меню Обновление ПО.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Россия Samsung Android 7.0 Nougat

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