Samsung Galaxy A5 2016 начал получать Android 7.0 Nougat в России

Смартфон Samsung Galaxy A5 2016 начал обновляться до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat в России. Изначально об этом сообщил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, подкрепив заявление скриншотами.

Кроме того, в сети появилось видео, показывающее работу новой ОС на устройстве. Как и ожидалось, интерфейс вполне совпадает с тем, что используется на обновленных Galaxy S7 и других флагманских устройствах.

Прошивка под номером A510FXXU4CQDK доступна "по-воздуху", проверить ее наличие можно в настройках в разделе об устройстве в меню Обновление ПО.