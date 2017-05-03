Яндекс.Транспорт научился показывать пункты велопроката

Разработчики Яндекса выпустили новую версию мобильного приложения Яндекс.Транспорт для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Апдейт приурочен к открытию велосезона. На картах появились станции городского велопроката «Велобайк» в Москве.

Приложение показывает не только расположение пунктов проката, но и количество свободных мест для возврата, а также число доступных велосипедов на них.

В сеть «Велобайка» входит 350 велостоянок на 3100 обычных и 130 электрических велосипедов. В прошлом году карта велопарковок «Велобайка» появилась в мобильных Яндекс.Картах. Сейчас там можно увидеть информацию о наличии обычных велосипедов и стояночных мест, разработчики планирую вскоре добавить данные по электровелосипедам.

Яндекс.Транспорт для Android и iOS доступен для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Источник
Яндекс
Теги
смартфон планшет Россия Яндекс москва велосипед Яндекс.Транспорт

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