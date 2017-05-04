Умный мессенджер Google Allo получил бэкапы и превью ссылок

Компания Google начала распространение очередного обновления для своего мессенджера Google Allo. Апдейт принесет такие возможности, как бэкап для чатов, превью для передаваемых ссылок и возможность проводить групповые чаты в режиме инкогнито. Об этом сообщил Амит Фулай (Amit Fulay‏), глава подразделения, занимающегося Google Allo и Duo, а также WebRTC.


Бэкапы позволят хранить историю переписки локально и/или в облаке Google Drive. Режим инкогнито активирует для групповых чатов сквозное шифрование, ранее доступное только в переписке один на один. В этом режиме недоступны Google Ассистент (Google Assistant) и умные ответы (Smart Replies). Предварительный просмотр ссылок позволяет увидеть контент по переданному в чате URL перед тем, как пользователь нажмет на него.

Напомним, мессенджер Allo стал доступен в сентябре 2016 года. Это не замена для Hangouts, а самостоятельное приложение, больше похожее на Facebook Messenger. Google Allo использует машинное обучение и новый голосовой помощник Google Assistant. Соответственно, это смарт-мессенджер, обучающийся с течением времени и позволяющий быстро отвечать на сообщения буквально одним тапом по экрану.

Приложение Google Allo для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Amit Fulay
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS мессенджер Google Allo

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