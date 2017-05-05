Opera Max появились смарт-функции и режим экономии для Facebook

Компания Opera выпустила обновление своего приложения Opera Max для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. По словам разработчиков, с новым апдейтом Opera Max становится своего рода умным помощником по управлению приложениями на Android. Кроме того, в Opera Max 3.0 внедрен новый дизайн и режим экономии трафика для социальной сети Facebook.





Opera Max 3.0 показывает ленту карточек, подходящую на контексте использования, расход мобильного и Wi-Fi трафика можно рассмотреть приложение за приложением, а также получить специально подобранные советы по оптимизации трафика. Еще приложение сможет предупреждать о внешних угрозах безопасности, например в публичной сети Wi-Fi.





Для любителей социальной сети Facebook появилась функция «Экономия для Facebook», которая обещает сжатие трафика до 50% в обновлениях от друзей, просмотре новостей и обмене мгновенными сообщениями.

Напомним, Opera Max — это Android-приложение для управления и экономии трафика, которое при использовании мобильного интернета или Wi-Fi сжимает видео, фотографии и другой контент практически в любом приложении. С октября в нем также появился режим конфиденциальности.

Приложение Opera Max доступно для бесплатной загрузки в Google Play. Для работы потребуется Android 4.0 и выше.