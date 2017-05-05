Яндекс выпустил большое обновление Навигатора для Windows 10 Mobile

Разработчики Яндекс сообщили о выпуске новой версии приложения Яндекс.Навигатор для смартфонов на Windows 10 Mobile. Это масштабный апдейт, приложение строит маршруты с учетом пробок, предупреждает о камерах, помогает ориентироваться на дороге и найти место для парковки.

Приложение подаст звуковой сигнал в случае превышения скорости, а если впереди камера — предупредит об этом голосом. Также приложение рассказывает об авариях и ремонтных работах, уточняя ряд — чтобы можно было перестроиться заранее. На сложных поворотах и развязках в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Стамбуле Навигатор подсказывает, какую полосу выбрать для маневра.

Кроме того, Навигатор помогает найти место для парковки. Парковки показаны на карте синим цветом — знак рубля говорит о том, что она платная. Места, где по правилам парковаться нельзя, выделены красным. Карта с парковками доступна водителям в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Стамбуле и Анкаре.

Для активации голосового управления надо сказать «Слушай, Яндекс». С помощью голосовых команд можно прокладывать маршруты, оставлять метки о дорожных событиях и управлять картой — показывать и скрывать пробки.

Обновленный Яндекс.Навигатор для Windows 10 Mobile доступен для бесплатной загрузки в магазине Microsoft. Пользователям смартфонов с Windows 8 остается доступна предыдущая версия Навигатора.