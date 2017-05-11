Google Allo научили превращать селфи в стикеры

Компания Google начала распространение очередного обновления для своего мессенджера Google Allo. Главной изюминкой апдейта стала возможность создать персонализированный набор стикеров на основе собственных селфи пользователя.





Для реализации данной функции Google задействовала технологии машинного обучения и нейронные сети, которые размечают черты лица на фото и преобразуют их в мультяшного персонажа. Предусмотрен специальный анимированный редактор, позволяющий дальнейшую настройку получившихся стикеров. При разработке команда Google сотрудничала с художником Ламаром Абрамсом (Lamar Abrams). Обновление уже начало распространяться для Google Allo под Android, а версия для iOS обещана "скоро".





Напомним, мессенджер Allo стал доступен в сентябре 2016 года. Это не замена для Hangouts, а самостоятельное приложение, больше похожее на Facebook Messenger. Google Allo использует машинное обучение и новый голосовой помощник Google Assistant. Соответственно, это смарт-мессенджер, обучающийся с течением времени и позволяющий быстро отвечать на сообщения буквально одним тапом по экрану.





Приложение Google Allo для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.