iTunes появится в Windows Store к концу года

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft анонсировала не только следующее крупное обновление свой операционной системы Windows 10. Также она объявила о грядущем выпуске медиаплеера iTunes в Windows Store.





Итак, Apple выпустит iTunes в онлайн-магазин приложений Windows Store (Магазин Windows) к концу 2017 года. Пока неясно, чем именно будет отличаться, и будет ли вообще, версия для Windows Store от обычной версии под Windows. Но, как минимум, это означает доступность iTunes для устройств с облегченной операционной системой Windows 10 S.