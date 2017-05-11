iTunes появится в Windows Store к концу года

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft анонсировала не только следующее крупное обновление свой операционной системы Windows 10. Также она объявила о грядущем выпуске медиаплеера iTunes в Windows Store.


Итак, Apple выпустит iTunes в онлайн-магазин приложений Windows Store (Магазин Windows) к концу 2017 года. Пока неясно, чем именно будет отличаться, и будет ли вообще, версия для Windows Store от обычной версии под Windows. Но, как минимум, это означает доступность iTunes для устройств с облегченной операционной системой Windows 10 S.

Источник
Microsoft
Теги
Apple Microsoft WINDOWS ITUNES WINDOWS STORE

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