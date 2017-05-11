Ubuntu, SUSE Linux и Fedora появятся в Windows Store

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft не только сообщила о грядущем выпуске медиаплеера iTunes от Apple в Windows Store. Также она анонсировала упрощенный способ установить Ubuntu через Windows Store.





Кроме того, по словам Microsoft, ведется работа с командами дистрибутивов SUSE Linux и Fedora Linux над слоем совместимости Windows Subsystem for Linux для аналогичного выхода в Windows Store.





Напомним, на прошлогодней конференции Build софтверный гигант представил превью интегрированной оболочки командной строки Bash и поддержку бинарных файлов для Ubuntu Linux для тогда еще не вышедшего обновления Windows 10 Anniversary Update. Теперь Microsoft предпринимает дальнейшие шаги в этом же направлении.

Как обещают разработчики, с выходом этих трех популярных дистрибутивов Linux в Windows Store приложения под Linux можно будет легко запускать буквально бок о бок с Windows-приложениями. Кроме того, доступность в Windows Store говорит о возможности запуска на устройствах с облегченной операционной системой Windows 10 S.