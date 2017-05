Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft анонсировала следующее крупное обновление свой операционной системы Windows 10. Апдейт получил название Windows 10 Fall Creators Update и, что закономерно, станет доступен осенью 2017 года, если точнее — в сентябре.





Ранее данная версия ОС была известна под кодовым названием Redstone 3. Напомним, обновление под кодовым названием Redstone 2 вышло как Windows 10 Creators Update в апреле 2017 года.

Пока разработчики сообщают о следующих новшествах. Функция Timeline улучшает диспетчер задач Task View, предоставляя список приложений и рабочих областей, которые пользователь недавно использовал, включая другие устройства. Функция Pick Up Where You Left Off особенно полезна на мобильных устройствах, позволяя связывать их с десктопными приложениями для продолжения работы в мобильных условиях. Вместе с Timeline они позволяют продолжать работу с того места, на котором пользователь остановился.





Microsoft также создала облачный буфер обмена для Windows, iOS и Android , позволяющий копировать контент на ПК и вставлять его на смартфоне. По функциональности весьма похоже на Универсальный буфер обмена от Apple.





Еще одно новшество — OneDrive Files On-Demand. Эта функция позволяет видеть файлы и их параметры в облаке OneDrive без обязательной загрузки, а скачивать их на устройство только по необходимости, когда требуется файл открыть.





Также частью Windows 10 Fall Creators Update станет новый дизайн Fluent Design, ранее известный как Project Neon. Компания уже начала приводить некоторые из своих приложений в соответствие концепции Fluent Design, приходящей на смену прошлому поколению интерфейса Metro UI.