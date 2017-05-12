Google Maps научились использовать Street View для подсказок по маршруту

Компания Google без особой шумихи выпустила небольшое обновление для Google Maps (Google Карт) под Android. Изменение заметил профильный ресурс AndroidPolice. Новшество позволяет Google Картам использовать изображения Street View (Панорамы улиц) для подсказок пользователю по маршруту.





При необходимости повернуть, приложение показывает изображение Street View в виде миниатюры, если на него нажать, оно развернется со стрелкой, указывающей направление движения и нужный поворот. Это небольшое изменение может оказаться весьма полезным на сложных перекрестках для пользователей, плохо ориентирующимся по названиям улиц.

Когда появится аналогичное обновление в Google Картах для iOS пока неясно. Приложение Google Карты для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.