ASUS ZenFone 3 Max начал получать Android 7.1.1 Nougat

Компания ASUS начала распространять обновление прошивки для смартфона ZenFone 3 Max, содержащее свежую версию операционной системы Android 7.1.1 Nougat.





Апдейт получает ZenFone 3 Max с модельным номером ZC553KL. Кроме того, в сообщении о релизе упоминается и другая модель — ZenFone 3 Deluxe с маркировкой ZS550KL, для нее тоже вышло Android 7.1.1 Nougat.

Как отмечают разработчики, распространение апдейта может занять около недели, точный срок получения обновления конкретным пользователем зависит от региона, оператора и других факторов.