Apple выпустила первую бету macOS Sierra 10.12.6

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS Sierra 10.12.6, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя всего день после релиза macOS Sierra 10.12.5, содержащего небольшие улучшения вроде исправления проблемы с USB-наушников и поддержки установки Windows 10 Creators Update через Boot Camp.





macOS Sierra beta 10.12.6 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в macOS Sierra 10.12.6 , поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.

Как ожидается, macOS Sierra 10.12.6 станет одним из последних обновлений для macOS Sierra 10.12, тогда как Apple начнет переносить фокус на macOS Sierra 10.13. Анонс macOS Sierra 10.13 должен состояться на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.