Google Assistant придет на iOS

Компания Google планирует вскоре анонсировать самостоятельной приложение голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Об этом рассказал профильный ресурс Android Police со ссылкой на "заслуживающие доверия" источники.


В качестве наиболее вероятного места анонса называется конференция для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая.

Приложение может получить смешанную функциональность в стиле чата Google Allo и голосового контроля, как на устройствах с Android. Но подробности пока не ясны. При этом источник отмечает, что на момент запуска приложение Assistant для iOS будет доступно только в США.

Источник
Android Police
Теги
смартфон планшет Google IOS голосовой помощник Google Assistant

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