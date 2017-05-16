Instagram запустил маски как у Snapchat

Вслед за Историями (Stories) и стикерами, команда фотосервиса Instagram решила позаимствовать еще одну функцию у Snapchat. Этим новшеством стали маски (в английском — face filters), позволяющие оживлять фото перед публикацией.

Чтобы воспользоваться маской, надо открыть камеру и коснуться нового значка лица в правом нижнем углу, а затем выбрать маску, чтобы «примерить» ее. Затем фото можно опубликовать, отправить друзьям или выложить в Историю. Фильтры работают также с видео и Boomerang.

Также в обновлении приложения добавились три новых инструмента для работы с фото и видео — «Перемотка» для обратного запуска видео, стикеры-хэштеги и новую кисть-ластик для режима рисования — она позволяет "прорезать" надписи на заливке поверх оригинального фото. Новые возможности доступны в приложении Instagram версии 10.21 для iOS и Android.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.