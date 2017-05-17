Google раскрыла подробности о Android O

На открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google рассказала новые подробности о следующем крупном обновлении своей мобильной операционной системы — Android O.


Во-первых, в Android O разработчики уделают особое внимание трем "жизненно важным" параметрам — улучшению безопасности, оптимизации и инструментам для разработчиков.


За безопасность отвечает функция Google Play Protect. Разработчики Google уже проверяют приложения в Play Store на безопасность. Теперь это станет более наглядно — при заходе в магазин приложений пользователь сможет увидеть, что приложения на смартфоне были недавно проверены. Вредоносные приложения будут блокироваться и удаляться со смартфона. Также Google Play Protect позволит найти устройство, как Find My iPhone у Apple.


Разработчики поработали над оптимизацией Android O. Приложения должны работать быстрее, загружаться вдвое быстрее и не требовать слишком много памяти и энергии, опустошая аккумулятор. Для разработчиков приложений представлена новая Play Console Dashboard, которая поможет отследить излишнее энергопотребление, сбои и медленную работу.


В интерфейсе ОС появилась функция Notifications Dots — на домашнем экране по долгому нажатию на пикторгамму можно просмотреть уведомления, в дополнение к общему разделу с уведомлениями.


Была доработана функция копирования и вставки текста Smart Text Selection с задействованием нейросетей — по двойному или долгому нажатию на текст ОС определит, если это имя, телефонный номер или адрес, и выберет нужный участок целиком. Еще одно новшество — автозаполнение полей логинов-паролей, если они сохранены в Chrome. Отмечалась функция «картинка-в-картинке», а также проект Android Go для смартфонов начального уровня, о котором мы уже писали отдельно.

Сегодня Google запустила программу публичного бета-тестирования Android O. Стабильный релиз Android O запланирован лето 2017 года.

Источник
Google
Теги
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