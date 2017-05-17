Google запустила программу бета-тестирования Android O

Компания Google запустила программу бета-тестирования следующего крупного обновления своей мобильной операционной системы — Android O. Напомним, в марте Google опубликовала первое превью Android O, ориентированное на разработчиков. Теперь поучаствовать в тестировании новой Ос приглашаются простые, но смелые, пользователи.





Записаться на участие в программе можно по адресу www.google.com/android/beta. На данный момент поддерживаются устройства Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C, Pixel, Pixel XL.

Android O приносит несколько заметных новшеств. Среди них — каналы оповещений, "картинка-в-картинке", адаптивные пиктограммы. Каналы оповещений позволят разработчикам предоставлять пользователю больше свободы над типами оповещений и их поведением. В том числе появится возможность не отклонять уведомления, а откладывать, чтобы они напомнили о себе чуть позже. Также разработчикам становятся доступны новые API, включая автозаполнение. Отдельно стоит отметить проведенную работу над оптимизацией энергопотребления. Для этого были внедрены дополнительные ограничения на то, какие действия могут выполнять приложения в фоновом режиме.

Стабильный релиз Android O запланирован на третий квартал 2017 года.