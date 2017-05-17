Google Lens распознает объекты реального мира

На открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google анонсировала Google Lens, новую функцию голосового помощника Google Assistant. Она использует камеру смартфона для распознавания объектов в реальном мире.


Основанная на технологиях машинного обучения, Google Lens может выдать нужную информацию по объекту или предпринять действия с учетом реального окружения пользователя. Например, опознать красивый цветок и рассказать о нем, выдать отзывы посетителей по вывеске ресторана, перевести меню и так далее.

На момент запуска, Google Lens будет доступна в Google Assistant и приложении Google Photos на мобильных устройствах, но со временем расширит охват. Google Lens планируется запустить в ближайшие месяцы.

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Твит в микроблоге Google

Источник
Google
Теги
ANDROID Google голосовой помощник Google Assistant

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