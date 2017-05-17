В десктопном Telegram официально заработали звонки

Разработчики популярного мессенджера Telegram сообщили о запуске функции голосовых звонков в стабильных версиях десктопных клиентов. Напомним, ранее звонки заработали в тестовых приложениях для Windows, macOS и Linux. Кроме того, голосовые звонки в Telegram с марта доступны для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.


В десктопном приложении, как и в мобильном, можно указать от кого принимать звонки — от всех, только от контактов, ни от кого, добавить ряд исключений. Также реализовано сквозное шифрование, убедиться в защищенности звонка можно по набору эмодзи на экране звонка, сравнив их с набором собеседника.

Стабильная версия Telegram Desktop для Windows, macOS и Linux доступна для бесплатной загрузки с сайта Telegram.

Источник
Telegram
Теги
WINDOWS LINUX IP-телефония MACOS Telegram

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая

Microsoft советует переходить на Skype Desktop пока не поздно

19 июня 2015

В Telegram появились голосовые звонки

30 марта

Всё о Windows 10 S

10 мая

Вышло полноценное десктопное приложение WhatsApp для Windows и OS X

11 мая 2016

Как запустить Windows на Mac. Обзор Parallels Desktop 11

4 октября 2015
Из рубрикиПриложения
Google раскрыла подробности о Android O
Google представила Android Go для смартфонов начального уровня
Google Lens распознает объекты реального мира

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 59
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 36