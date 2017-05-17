В десктопном Telegram официально заработали звонки

Разработчики популярного мессенджера Telegram сообщили о запуске функции голосовых звонков в стабильных версиях десктопных клиентов. Напомним, ранее звонки заработали в тестовых приложениях для Windows, macOS и Linux. Кроме того, голосовые звонки в Telegram с марта доступны для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.





В десктопном приложении, как и в мобильном, можно указать от кого принимать звонки — от всех, только от контактов, ни от кого, добавить ряд исключений. Также реализовано сквозное шифрование, убедиться в защищенности звонка можно по набору эмодзи на экране звонка, сравнив их с набором собеседника.

Стабильная версия Telegram Desktop для Windows, macOS и Linux доступна для бесплатной загрузки с сайта Telegram.