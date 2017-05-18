Google представила Daydream 2.0 Euphrates

На конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google представила следующее поколение своей платформы виртуальной реальности — Daydream 2.0 с кодовым названием Euphrates.





По словам разработчиков, Daydream Euphrates расширяет развлекательные возможности виртуальной реальности, а также позволит легче делиться контентом с другими пользователями. Она ориентирована как на смартфоны, так и на самостоятельные автономные шлемы виртуальной реальности, разработка которых была анонсирована Google вчера.







Изменился дизайн домашнего экрана, в любом приложении можно вызвать новую панель управления для просмотра уведомлений и других пунктов меню. Появилась поддержка Cast, в результате если один пользователь играет в шлеме виртуальной реальности, другой может следить за его достижениями на Chromecast-совместимом телевизоре в 2D-режиме. Также можно делиться скриншотами и видео, снятыми во время сеанса Daydream.







Также в Daydream появился полноценная версия веб-браузера Chrome с возможностью навигации с помощью стандартного контроллера Daydream. Помимо веб-серфинга, возможно взаимодействие с WebVR-приложениями и просмотр видео в полноэкранном режиме. Chrome для Android получит поддержку Daydream ближе к концу года.



