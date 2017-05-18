Google научила мобильный Gmail умным ответам

Разработчики из компании Google представили обновление почтового приложения Gmail для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стала функция "умных ответов" (Smart Reply), ранее запущенная в Inbox by Gmail и мессенджере Allo.





По словам разработчиков, умные ответы пользуются довольно большой популярностью в мобильном Inbox, они составляют 12% от всех ответов. Smart Reply предлагают пользователю три варианта ответа, основываясь на полученном письме, пользователь может выбрать один из них и сразу отправить, или составить свой вариант с использованием текста Smart Reply или вообще без него.





Умные ответы задействуют технологию машинного обучения и совершенствуются по мере использования конкретным пользователем. Smart Reply начали внедряться по миру на английском, в ближайшие недели их поддержка появится для испанского.

Gmail для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.