Google научила мобильный Gmail умным ответам

Разработчики из компании Google представили обновление почтового приложения Gmail для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стала функция "умных ответов" (Smart Reply), ранее запущенная в Inbox by Gmail и мессенджере Allo.


По словам разработчиков, умные ответы пользуются довольно большой популярностью в мобильном Inbox, они составляют 12% от всех ответов. Smart Reply предлагают пользователю три варианта ответа, основываясь на полученном письме, пользователь может выбрать один из них и сразу отправить, или составить свой вариант с использованием текста Smart Reply или вообще без него.


Умные ответы задействуют технологию машинного обучения и совершенствуются по мере использования конкретным пользователем. Smart Reply начали внедряться по миру на английском, в ближайшие недели их поддержка появится для испанского.

Gmail для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS электронная почта Gmail E-MAIL

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