Клавиатура SwiftKey для iOS обновила дизайн и утроила количество языков

Команда разработчиков SwiftKey, хорошо известная своими клавиатурами с предиктивным вводом, обновила приложение SwiftKey Keyboard для устройств, работающих под управлением операционной системв iOS. Апдейт более чем утроил количество поддерживаемых языков и освежил дизайн, включая шесть новых тем.


Обновление добавляет 68 дополнительных языков, в результате приложение теперь поддерживает ввод на 106 языках, включая русский. Среди добавленных тем присутствуют две анимированные — Cogs и Zig Zag.

SwiftKey Keyboard для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
SwiftKey
Теги
смартфон планшет Microsoft IOS клавиатура SwiftKey

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