Мобильные трансляции YouTube заработали для всех

Команда популярного видеосервиса YouTube сделала прямые мобильные трансляции доступными для всех видеоблогеров и других создателей контента.


На момент запуска мобильных трансляций в феврале, вести их могли только пользователи с количеством подписчиков более 10 000, в апреле лимит снизили до тысячи подписчиков, а теперь такие ограничения убраны вообще. Это подтверждается информацией на странице поддержки YouTube.

Трансляции с мобильных устройств встроены в приложение YouTube. Для запуска прямого эфира требуется лишь нажать кнопку записи. После завершения трансляции, ее запись сохраняется на канале. Впрочем, доступ к видео можно ограничит или вообще удалить запись.

Источник
YouTube
Теги
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