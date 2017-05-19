Samsung готовит детский режим для Gear VR

Компания Samsung собирается запустить специальный детский режим Kids Mode для своего шлема виртуальной реальности Gear VR. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile со ссылкой на собственные источники.


Специальное приложение Kids Mode уже существует для смартфонов Samsung Galaxy. А теперь Samsung, судя по всему, планирует реализовать аналогичную функциональность для запуска со шлемом Gear VR.

Пока неясно, как именно будет реализован детский режим. Ожидается, что будет предусмотрены возможности родительского контроля, в том числе за временем, проводимом детьми в виртуальной реальности, специализированный детский контент и так далее. Запуск Kids Mode для Gear VR наиболее вероятен одновременно с анонсом Galaxy Note 8 или the Galaxy S9.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон Samsung виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel Idol 4S на базе Windows 10 Mobile представлен официально

1 ноября 2016

IFA 2014: Samsung представила Gear VR

3 сентября 2014

Samsung Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge, Gear S и другие новинки Samsung на IFA 2014

4 сентября 2014

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 замечен в продаже в Китае

12 мая

Камера Samsung Project Beyond снимет панорамный 3D-контент для шлема виртуальной реальности

14 ноября 2014

Обзор Samsung Galaxy S8+: ничего лучше пока нет

3 мая
Из рубрикиПриложения
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows
Главное за неделю: Nokia 3310 в России, "финальный" дизайн iPhone 8 и запрет Яндекса на Украине
В Яндекс.Такси появилась возможность заехать в несколько мест

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 43
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 37