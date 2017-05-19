Samsung готовит детский режим для Gear VR

Компания Samsung собирается запустить специальный детский режим Kids Mode для своего шлема виртуальной реальности Gear VR. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile со ссылкой на собственные источники.





Специальное приложение Kids Mode уже существует для смартфонов Samsung Galaxy. А теперь Samsung, судя по всему, планирует реализовать аналогичную функциональность для запуска со шлемом Gear VR.

Пока неясно, как именно будет реализован детский режим. Ожидается, что будет предусмотрены возможности родительского контроля, в том числе за временем, проводимом детьми в виртуальной реальности, специализированный детский контент и так далее. Запуск Kids Mode для Gear VR наиболее вероятен одновременно с анонсом Galaxy Note 8 или the Galaxy S9.