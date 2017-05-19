Telegram запустил платежи и видеосообщения

Разработчики популярного мессенджера Telegram сообщили о выпуске большого обновления. В версии Telegram 4.0 появились платежи для ботов, видеосообщения, Telescope и платформа Instant View.





Боты, работающие в Telegram, теперь способны принимать платежи от пользователей. В результате, пользователи могут покупать различные товары и оплачивать услуги, а также продавать с помощью ботов. При совершении первого платежа потребуется ввести данные карты и адрес доставки. Среди поддерживаемых систем — Яндекс. Деньги и QIWI в России, а в Узбекистане — Payme. Также поддерживаются Apple Pay и Android Pay.









Видеосообщения создаются по нажатию на пиктограмму микрофона, она переключится в режим камеры. Запись возможна в режиме hands free. Для передачи видеосообщений по публичным каналам предусмотрен видеохостинг Telesco.pe, не требующий аккаунта Telegram.

Платформа Instant View позволяет создавать превью для просмотра ссылок прямо в мессенджере. При передаче ссылки будет добавляться кнопка Instant View, по нажатию на которую пользователь сможет увидеть контент страницы в удобном формате. Разработчики даже запустили конкурс с призовым фондом $200000 по созданию шаблонов для Instant View.

Обновленный Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.