Яндекс тестирует голосового помощника "Алиса" для Android

«Яндекс» начал бета-тестирование своего голосового помощника под названием «Алиса», который предназначен для работы с устройствами под управлением операционной системы Android.

«Алиса» умеет прокладывать маршруты, находить адреса компаний, ресторанов, кинотеатров и так далее, давать прогноз погоды и многое другое. Наш ответ Кортане и Сири аналогичным образом общается с пользователем голосом. Впрочем, также можно задавать вопросы и в текстовом режиме.

На данный момент «Алиса» лучше всего отвечает на вопрос о погоде и организациях, понимает контекст беседы. Вопросы, на которые виртуальная девушка пока ответить не может, предлагается задать непосредственно поисковой системе «Яндекс».

Да, шутить «Алиса» также способна.