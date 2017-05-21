Яндекс тестирует голосового помощника "Алиса" для Android

«Яндекс» начал бета-тестирование своего голосового помощника под названием «Алиса», который предназначен для работы с устройствами под управлением операционной системы Android. 

«Алиса» умеет прокладывать маршруты, находить адреса компаний, ресторанов, кинотеатров и так далее, давать прогноз погоды и многое другое. Наш ответ Кортане и Сири аналогичным образом общается с пользователем голосом. Впрочем, также можно задавать вопросы и в текстовом режиме. 

На данный момент «Алиса» лучше всего отвечает на вопрос о погоде и организациях, понимает контекст беседы. Вопросы, на которые виртуальная девушка пока ответить не может, предлагается задать непосредственно поисковой системе «Яндекс».

Да, шутить «Алиса» также способна. 

Источник
РБК
Теги
голосовой помощник

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