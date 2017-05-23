Instagram запускает хэштег-истории и истории мест

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске двух новых возможностей — хэштег-истории и истории мест. На вкладке «Интересное» теперь будет отображаться пиктограмка, включающая истории, которыми люди поделились из того места, где вы сейчас находитесь. Кроме того, можно выполнить поиск любого места по всему миру.

Хэштег-истории позволят найти истории по нужным темам с помощью поиска по хэштегу. Чтобы история попадала в хэштег-истории или истории мест, надо добавить в нее хэштег-стикер или стикер места. Если она попадет в общую историю, то над списком просмотревших появится линия, которая показывает, сколько человек просмотрело ее в составе «большой» истории. Кроме того, историю можно скрыть из хэштег-историй или истории мест, для этого надо нажать X в списке просмотревших историю.

Истории мест доступны в приложении Instagram версии 10.22 для iOS и Android. Хэштег-истории станут доступны пользователям в течение ближайших недель.

Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.