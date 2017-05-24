Двухдисплейный LG V10 начал обновляться до Android Nougat

Корейское подразделение компании LG Electronics объявило о начале распространения обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона LG V10.





Напомним, LG V10 с двумя дисплеями вышел в 2015 году, изначально работал на Android 5.1 Lollipop, а затем обновился до Android 6.0 Marshmallow. Ранее LG заявляла, что не собирается дальше обновлять этот смартфоны, ссылаясь на отсутствие оптимизации для самой свежей версии ОС. По словам корейских СМИ, LG пришлось изменить это решение в результате жалоб потребителей на нарушение их прав на выбор.

В обновлении в дополнение к свежей ОС добавлена оболочка LG UX 5.0+. Помимо LG V10, производитель также объявил о выпуске соответствующего апдейта для смартфонов LG G5, LG Stylus2 и планшета LG G Pad III 8.0 FHD.